Москва, 6 декабря, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Занятия по тактической подготовке, включающие «зачистку» населённого пункта, провели российские военнослужащие на полигонах Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны России.

Mil.by Военные учения в Белоруссии

Ведомство показало кадры с тренировок, в которых участвовали военнослужащие подразделений Западного военного округа, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии. Такие тренировки проходят днём и ночью.

В ходе тренировок боевые машины пехоты перекрывают внутри населённого пункта наиболее вероятные маршруты передвижения. Это позволяет бойцам провести сплошную «зачистку» города с разных сторон.

Затем круговую оборону занимает пехота, она открывает огонь на подступах к переднему краю. Экипажи танков Т-80 поддерживают пехоту огнём.

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