Нижневартовск, Югра, 6 декабря, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Нижневартовске ученик восьмого класса одной из школ ранил ножом одноклассника, сообщает 6 декабря пресс-служба городской администрации.

Полиция

Отмечается, что инцидент произошел в школе №21. Утром между учащимися произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения.

«Пострадавший доставлен в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье», — сообщили в пресс-службе.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Санкт-Петербурге девятиклассник ножом ранил подростка во время внезапной ссоры в квартире в Красногвардейском районе. Подростка с ножевым ранением левой ноги госпитализировали.

Читайте также: Школьник ножом ранил подростка в Петербурге