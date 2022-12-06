Мелитополь, 6 декабря, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, обстреливают подразделения ВСУ. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил 6 декабря в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По его словам, город обстреливают из тяжёлой артиллерии образца НАТО. По предварительным данным, снаряды прилетают в район промзоны.

«Энергодар под огнём боевиков ВСУ!» — написал Рогов.

Он предположил, что таким образом Киев ответил на заявление российского МИД о том, что ни о каком выводе ЗАЭС из-под контроля России или передаче контроля некой «третьей стороне» не может быть и речи.

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