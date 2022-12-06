Барнаул, 6 декабря, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В Алтайском государственном университете (АлтГУ), который, благодаря нацпроекту «Наука и университеты» является участником программы «Приоритет-2030», в 2023 году откроется лаборатория древней и средневековой археологии Евразии. В ней ученые намерены реализовывать крупнейшие проекты по истории народов Алтая и соседних регионов, сообщает сайт АлтГУ.

АлтГу Алтай. Общий вид на курганы и оградки

По словам доцента кафедры археологии, этнографии и музеологии Николая Серёгина, создание этой внутренней университетской структуры ориентировано на решение текущих и стратегических задач в области развития археологических исследований, на закрепление молодых ученых в Алтайском госуниверситете и, что важно подчеркнуть, на выполнение показателей программы «Приоритет-2030»:

«Перспективы развития лаборатории следующие: участие в финансируемых НИОКР конкурсах и программах, качественный и количественный рост научных показателей, развитие кадрового состава, становление университета как одного из ведущих центров в области древней и средневековой археологии Евразии, а также расширение сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными образовательными и научными центрами».

Напомним, решение о создании лаборатории было принято на ученом совете университета. Проректор по научному и инновационному развитию Александр Дунец выделил несколько важных моментов:

«Лаборатория не предполагает увеличения кадрового состава, это будет внутреннее совместительство. Еще один важный момент: на сотрудников научных подразделений мы возлагаем повышенный объем доходов. За 2023 год сумма привлеченных финансов должна составлять не менее шести миллионов рублей».

Одним из направлений деятельности сотрудников станет проведение полевых экспедиционных исследований.

«Мы планируем сделать акцент на междисциплинарный подход, который становится обычным для современной археологии. Полноценное изучение археологических источников требует привлечения специалистов естественно-научного профиля и использования целого ряда естественно-научных методов — к примеру, радиоуглеродного датирования, изотопного анализа, палеогенетического исследования. Материалы, полученные в ходе раскопок на территории Алтая, перспективны для получения качественно новой информации о древней и средневековой истории Евразии, учитывая трансграничный характер нашего региона», — подчеркнул Серегин.

По его словам, ученые планируют реконструировать историю общности кочевников, которые определили исторические судьбы многих народов Евразии, образовав одну из крупнейших кочевых империй раннего средневековья — Первый тюркский каганат.

На протяжении длительного времени тюрки проживали в урочище Нижняя Соору, которое располагается в сакральной Каракольской долине, практически в центре Республики Алтай, и оставили после себя множество археологических памятников. Есть в урочище памятники булан-кобинской общности, существовавшей со II века до н. э. по V век н. э. Хорошо видны курганы, вероятнее всего, периода существования Жужанского каганата, на основе которого сформировался Великий Тюркский каганат.

Для понимания того, какие объекты есть в урочище и где конкретно они располагаются, ученые АлтГУ выбрали один из современных методов — тахеометрическую съемку, которая была неоднократно апробирована в ходе археологических работ. При этом использовался специальный геодезический беспилотный летательный аппарат.

Как пояснил заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии Алтайского государственного университета, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин, цифровые технологии позволили провести сложную работу в относительно короткие сроки.

«Нам также удалось детализировать некоторые участки памятника. Например, ранее был получен тахеометрический план поселения Нижняя Соору. Кроме этого, на одном из участков этого памятника проверялись возможности электротомографии для фиксации глубоко залегающего культурного слоя и определения его границ. Уже получены результаты таких геофизических исследований. В разрезе оврага мы обнаружили довольно мощный углистый слой, свидетельствующий, вероятно, о пожаре. Стоит заметить, что культурный слой афанасьевского времени был перекрыт каменистым щебнем, по всей видимости, в результате какого-то мощного катаклизма. Эти и другие моменты нашли отражение в представленных результатах», — отметил учёный.

По его словам, трагедия, настигшая местное население тысячи лет назад, помогла археологам сделать несколько важных открытий — щебень образовал своеобразную капсулу, отделившую таким образом древний культурный слой.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Наука и университеты» призван способствовать достижению значимых результатов по приоритетам Стратегии научно-технологического развития России и повышению привлекательности отечественной науки и образования.

Добиться этого планируется за счет создания мировых и региональных тематических центров, а также за счет формирования системы трансфера технологий, созданных в передовых научных институтах и вузах.