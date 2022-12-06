Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Представители западных стран созвали заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине, оно пройдёт 6 декабря. Об этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил в своём телеграм-канале.

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По его словам, «западники» выбрали в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей. Они подвергнут критике удары ВС России по энергетической и иной инфраструктуре Украины — эта тема их очень волнует.

Российская сторона, отметил он, напомнит Западу о детях Донбасса, но представителям РФ всегда есть, что сказать, в том числе и по украинским детям. Веб-телевидение ООН начнёт трансляцию заседания в 18:00 мск.

«От разговора по украинскому кризису мы в СБ не уходим и поднимаем те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт», — подчеркнул Полянский.

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