Москва, 6 декабря, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Россия на заседании Совета Безопасности ООН намерена ответить на критику ударов по инфраструктуре Украины напоминанием о детях Донбасса. Об этом заявил в своём телеграм-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Миссия «Сути времени» на Донбассе Памятник детям Донбасса

«Выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей, естественно, будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре — эта тема их сейчас очень волнует», — предположил Дмитрий Полянский.

Он уверен, что о детях Донбасса на заседании не вспомнят.

«Но мы напомним», — написал первый зампостпреда РФ при ООН, подчеркнув, что Россия при этом не собирается уходить от разговора по украинскому кризису и акцентирует внимание на его аспектах, «которые доставляют западникам дискомфорт».

Как сообщало ИА REGNUM, заседание совбеза ООН, запланированное на 6 декабря, анонсировалось заранее.