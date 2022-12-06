Курск, 6 декабря, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о пожаре на нефтенакопителе на аэродроме.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

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«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — написал в своём телеграм-канале курский губернатор.

Глава региона отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Спецслужбы работают на тушении пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» города Донецка провели киевские боевики. Об этом 5 декабря сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК), в своём телеграм-канале.