Спонсируемых из Европы членов опасной группировки задержали в Иране
Тегеран, 6 декабря, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 12 жителей Центральной провинции Ирана подозреваются в получении поддержки от иностранных государств с целью подорвать безопасность в стране. Членов опасной группировки задержали, сообщило иранское СМИ Tasnim.
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Участников сети поддерживали представители Германии и Нидерландов, целью которых, как предполагается, были действия против национальной безопасности Ирана. Спонсируемые ими граждане готовили оружие и намеревались вывести из строя военные или государственные объекты страны.
Как сообщало ИА REGNUM, позицию арабских стран по ситуации на Украине заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов назвал взвешенной. Он подчеркнул, что в России ценят нейтралитет этих стран.