Тегеран, 6 декабря, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 12 жителей Центральной провинции Ирана подозреваются в получении поддержки от иностранных государств с целью подорвать безопасность в стране. Членов опасной группировки задержали, сообщило иранское СМИ Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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Участников сети поддерживали представители Германии и Нидерландов, целью которых, как предполагается, были действия против национальной безопасности Ирана. Спонсируемые ими граждане готовили оружие и намеревались вывести из строя военные или государственные объекты страны.

«Сеть, состоящая из 12 человек, связанных с иностранными элементами, была выявлена и задержана в одной из областей провинции», — говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции, который является подразделением ВС Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, позицию арабских стран по ситуации на Украине заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов назвал взвешенной. Он подчеркнул, что в России ценят нейтралитет этих стран.