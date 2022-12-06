Москва, 6 декабря, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Минобороны РФ показало видео с двумя вертолётами в момент нанесения ракетного удара по пункту управления ВСУ. Кадры работы двух винтокрылых Ка-52 и Ми-24 ЦВО опубликованы 6 декабря.

Russianhelicopters.aero Ка-52К

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Сообщается, что ракетный удар был нанесён по району, где сосредоточена живая сила и техника ВСУ.

«Рубеж открытия огня находится вблизи линии боевого соприкосновения, поэтому пилоты осуществляют подлет в район боевого применения на малых высотах, используя рельеф местности в качестве естественных укрытий. Пуск авиационных ракет выполняют с кабрирования, что позволяет поразить командные пункты противника с максимальной дальности», — пояснили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны РФ сообщило цифру дня — количество уничтоженных солдат и военной техники киевского режима.