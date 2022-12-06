Москва, 6 декабря, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Акция «Вода России», проводимая в поддержку национального проекта «Экология», признала одной из крупнейших экологических инициатив в России. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив людей со всей России. В День добровольца, 5 декабря, отмечается не только праздник волонтеров, но и официально подводятся итоги сезона акции «Вода России».

Цитата сайта берегдобрыхдел. рф Эковолонтеры Оксаны Бирюковой проводят по 3-4 акции в неделю

В 2022 году по всей стране прошло 21 958 мероприятий акции «Вода России», в которых поучаствовало 1342 353 волонтера. Силами активистов было очищено 31 044 км береговой полосы водных объектов, а объем собранного мусора составил 148 971м³.

«Главная движущая сила всех экологических инициатив — это люди. За время существования акции «Вода России» к ней присоединились миллионы человек, которые уже очистили тысячи водоемов и десятки тысяч километров береговой полосы. Радует, что за годы акция не сбавила обороты и продолжает объединять людей всей страны», — отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Цитата сайта берегдобрыхдел. рф Волонтеры облагородили 8540,35 км береговых линий

В День волонтера «Вода России» традиционно подвела итоги и дружеского соревнования между регионами страны. Рейтинг активности рассчитывается исходя из общей протяженности очищенных берегов и соотношения числа волонтеров и общего числа жителей субъекта, поэтому даже самые скромные по населению регионы нашей страны могут побороться за высокие места. В этом сезоне в Топ-10 рейтинга регионов России вошли:

Республика Татарстан Карачаево-Черкесская Республика Республика Ингушетия Республика Северная Осетия-Алания Республика Башкортостан Калужская область Республика Коми Челябинская область Республика Саха (Якутия) Красноярский край.

В 2022 году в Топ-10 регионов появились новые участники: Республика Коми, Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Красноярский край. При этом каждый из шести регионов, сохранивших свое место в первой десятке рейтинга «Воды России», значительно нарастил показатели относительно прошлого сезона. Положительная динамика наблюдалась и среди субъектов, не попавших в Топ-10. Особенно стоит отметить Хабаровский край, Республику Бурятия и Амурскую область, совершившие «Прорыв года» и поднявшихся в рейтинге на 30 и более пунктов.

«Волонтеров акции «Вода России» больше с каждым годом. И благодаря им найти мусор на берегах становится все сложнее. В мероприятиях, которые для каждого региона России стали доброй традицией, повышается уровень бытовой культуры. Особенно ярко это демонстрируют дети — активные участники наших проектов. Они хорошо понимают, что устойчивый экобаланс — это их будущее», — считает Руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

Акция «Вода России» — это не только обычные субботники. Уборки часто проходят в необычных форматах, начиная от плоггинг-забегов и заканчивая эко-сплавами на байдарках и альпинистскими походами с целью очистить берега высокогорных родников. Активно принимает участие в акции и многие компании, и как партнеры по организации мероприятий, и командами корпоративных волонтеров.

Оксана Бирюкова — опытный эковолонтер, кандидат биологических наук и преподаватель Орского нефтяного техникума в Оренбуржье. Вместе со своими подопечными она организует акции с 2014 года и каждый сезон проводит несколько субботников в Орске и окрестностях: «Я считаю, что учиться лучше всего на практике, поэтому мы с моими студентами стали выходить на улицу».

По мнению Оксаны Бирюковой, обычный субботник — это устаревший формат.

«Я стараюсь делать все более весело, празднично. У нас проходят экоквесты. Все участники делятся на команды. Потом небольшое время на разогрев — мы придумываем девизы. Затем ребята отвечают на вопросы и выполняют практическое задание по уборке территории. При подведении итогов учитываем качество выполнения и время. Продолжительность экоквеста обычно небольшая, чтобы студентам не стало скучно.

Еще большую роль играет нематериальное поощрение волонтеров. Хорошо, если можно после уборки устроить пикник: когда голодного, уставшего человека накормят и обогреют, ему приятно. Я считаю, что это и любая другая помощь для волонтеров очень важны — ведь люди занимаются этим в свободное время, никакой платы не получают. Еще очень здорово, когда помогают с транспортом, с вывозом мусора, с расходными материалами — пакетами и перчатками, с инвентарем», — пояснила эковолонтёр.

Цитата сайта берегдобрыхдел. рф Эковолонтеры

На мероприятиях акции регулярно проходят экологические мастер-классы, открытые уроки, спортивные соревнования. Хотя большая часть субботников «Воды России» приходится на лето, первые мероприятия начались сразу после Нового года. К примеру, в начале прошлого января челябинские волонтеры провели целую серию акций направленных на то, чтобы навести чистоту на водоемах после любителей зимней рыбалки.

«Волонтеры в регионах — большие молодцы! Мы поддерживаем добровольческое движение в рамках нацпроекта «Экология» и сами принимаем участие в мероприятиях. Все мы любим туризм, отдых на открытом воздухе, мы должны помнить и стараться держать в чистоте нашу природу, не допускать дальнейшего загрязнения», — уверен директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин.

В 2022 году для волонтеров были организованы 10 крупных ключевых мероприятий. Одно из них прошло в Волгограде в рамках празднования Дня Волги, 20 мая. В этот день тысячи людей во множестве городов вышли на берега от истока великой реки до ее устья, чтобы привести в порядок общий водный объект, в том числе субботники прошли и в Самарской области.

«Волга — это не только 3500 км реки от истока до устья, это ещё и 60 млн человек, которые проживают здесь (в Волжском бассейне, прим. ред.). Вода Волги важна и для структур ЖКХ (мы все пьём воду из крана), это энергетика, это транспорт, это сельское хозяйство, конечно. Беречь наш самый главный ресурс — одна из главных задач сегодняшнего дня, да и каждого дня», — заявил директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Илья Разбаш.

Не менее ярко отметили и День Эколога в Тарусе. Этот старинный русский город на границе Московской, Тульской и Калужской областей стал точкой притяжения для волонтеров из трех регионов, которые собрались вместе на акции «Вода России». Можно с уверенностью говорить, что «Вода России» не только помогает улучшению состояния природной системы и росту экосознания населения, но и способствует установлению прочных контактов между субъектами Российской Федерации.

Как известно, в деле защиты природы необходим вдумчивый и системный подход. Нужно, чтобы практика опиралась на научную основу. Этим летом одно из ключевых мероприятий акции «Вода России» прошло на Урале в рамках крупного экологического форума. Сначала челябинские экологи и приглашенные эксперты обсудили, как грамотно помочь экологии, а на следующий день тысячи активистов, собравшихся на Слет волонтеров Южного Урала, навели порядок на берегу озера Тургояк, настоящей жемчужины в водной короне России.

Это лишь небольшая часть истории борьбы за чистоту, которую неустанно ведут волонтеры Акции. Этот сезон уже завершен, но 2023 год бросит им новый вызов. И им потребуется помощь. Любой желающий может присоединиться к «Воде России» в качестве волонтера или организовать свою акцию. Для этого достаточно зайти на сайт берегдобрыхдел. рф .

Как сообщало ИА REGNUM, всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится в поддержку национального проекты «Экология» девятый год подряд.

На сегодняшний день «Вода России» — крупнейший в стране волонтерский экологический проект, объединивший уже более восьми миллионов человек. Только за 2022 год в экосубботниках акции «Вода России» поучаствовали более 1,34 миллиона добровольцев, которые провели около 22 000 мероприятий.