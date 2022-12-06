Вашингтон, 6 декабря, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Намерение обмениваться оборонными технологиями и сотрудничать в вопросах обороны озвучили министры обороны США и Австралии Ллойд Остин и Ричард Марлз. Представители стран также заявили о готовности противостоять дестабилизирующей активности Китая в военной сфере, сообщил пресс-секретарь штаб-квартиры Министерства обороны США Патрик Райдер.

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«Они обменялись мнениями об обстановке в сфере региональной безопасности, отметив, в частности, свою общую решимость противодействовать дестабилизирующей военной активности КНР», — говорится в сообщении.

Сотрудничество будет осуществляться в том числе по расстановке сил и с целью сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Ранее на встрече председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли с командующим Вооруженными силами Австралии генералом Ангусом Кэмпбеллом также было закреплено намерение сотрудничать и взаимодействовать для обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо заявила о выгодном географическом положении Австралии для Вашингтона, который соперничает с Китаем в космическом пространстве.