Нижневартовск, Югра, 6 декабря, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Тело ещё одного погибшего обнаружено во время разбора завалов на месте взрыва газа в многоэтажке в Нижневартовске. В итоге число погибших из-за ЧП увеличилось до семи, сообщили в ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Ben_Kerckx Завалы

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На месте обнаружения тела работают представители следственного управления СК РФ по региону. В связи с этим разбирать завалы перестали до завершения следственных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в Нижневартовске произошёл 4 декабря. Пропавшими без вести после ЧП числились семь человек, пострадали — 15.