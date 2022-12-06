Канада профинансирует разминирование территорий Украины
Оттава, 6 декабря, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Власти Канады намерены выделить Киеву 15 млн канадских долларов на оборудование для разминирования территорий. Об этом 6 декабря сообщило The Globe and Mail.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Канады
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Издание уточняет, что планируется закупка оборудования для так называемой «гуманитарной очистки от мин и других неразорвавшихся снарядов».
В перерасчёте на доллары США Украина получит 15 млн.
Как сообщало ИА REGNUM, центральный банк Канады впервые за 87-летнюю историю отчитался не о доходах, а об убытках.