Оттава, 6 декабря, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Власти Канады намерены выделить Киеву 15 млн канадских долларов на оборудование для разминирования территорий. Об этом 6 декабря сообщило The Globe and Mail.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

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Издание уточняет, что планируется закупка оборудования для так называемой «гуманитарной очистки от мин и других неразорвавшихся снарядов».

В перерасчёте на доллары США Украина получит 15 млн.