Пхеньян, 6 декабря, 2022, 05:25 — ИА Регнум. В ответ на обстрел со стороны Южной Кореи Северная Корея намерена открыть огонь. Ответные залпы выпустят в сторону моря, соответствующий приказ уже отдан, сообщило Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

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Снаряды запускали из реактивных систем залпового огня, всего их было порядка 130. Обстрел шёл возле морской границы стран. Эти действия предприняты в связи с активностью Вооружённых сил Южной Кореи у границы, объяснили в КНДР. Ранее генштаб страны отдал приказ подразделениям Корейской народной армии быть готовыми к контратаке в ответ на действия южнокорейских военных. В Южной Корее называют эти обстрелы нарушением договорённостей.

«Артиллерийский обстрел восточной и западной морских буферных зон — явное нарушение межкорейского соглашения от 19 сентября 2018 года. Мы призываем Север прекратить подобные действия», — отметили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил о «беспрецедентном» совместном с союзниками ответе, если Северная Корея продолжит ядерные испытания, а также призвал Китай помочь убедить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия и ракет.