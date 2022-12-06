Москва, 6 декабря, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Решением арбитража Москвы с Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ взыскали более 854 млн рублей, которые фигурировали как убытки. Истцом выступало АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК). Решение судьи Хайло может быть обжаловано в течение одного месяца с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

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Общая сумма заявленных убытков «в виде не возмещенных потерь в доходах от перевозки обучающихся» составила 854 630 553 рубля 30 копеек.

Судья решила — «исковые требования удовлетворить полностью».

Детали пока не сообщались. Обнародована только результативная часть вердикта.

Напомним, иск был подан в марте 2022 года. Третьими лицами в деле участвовали Росжелдор и Минпросвещения России.

2 декабря 2022 года ФПК также подала иск на сумму более 162 млн рублей к министерству промышленности и цифрового развития Ингушетии. Дело пока не принято к производству, но, по данным базы «Контур. Фокус», в основе спора также может лежать договор о перевозке. Третьими лицами в деле участвуют минфин региона и правительство Ингушетии.