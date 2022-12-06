Вашингтон, 6 декабря, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Госдепартамент США сообщил о намерении американских властей продать Тайваню 100 своих современных зенитных ракет Patriot вместе с радаром и вспомогательным оборудованием за 882 млн долларов. Об этом стало известно изданию Bloomberg News.

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Отмечается, что это не совсем новое предложение, оно было сделано в 2010 году и поэтому технически не является новым, а лишь дополнением, расширением старых договорённостей.

Новая ракета более мощная, с твердотопливным ракетным двигателем, модернизированная в том числе программным обеспечением.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Wall Street Journal заявил, что Америка не хочет конфликта с Китаем. Он подчеркнул, что страны находятся в напряженном соперничестве.