Москва, 6 декабря, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску к компании, подконтрольной «Московскому метрострою», — ООО «Строительное-монтажное управление №24 Метростроя». Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела на сегодня есть пока только запись судьи Сулиевой — «прекратить производство». Само определение суда пока не обнародовано и причины такого решения не известны.

Напомним, банкротные претензии, подкрепленные ранее отсуженным долгом, предъявило ЗАО «Метроинжреконструкция».

Стоит отметить, что в реестре юридически значимых событий в ноябре 2022 года появились сообщения от трёх кредиторов СМУ (ООО «ЭТК-Монтаж», «Виркрафт инжиниринг», ООО «Инновационные технологии и решения») о намерении обратиться с банкротными исками. Через 15 дней кредиторы смогут воспользоваться своим правом.

За 2021 год ООО «Строительное-монтажное управление №24 Метростроя» получило убыток более 321 млн рублей при выручке 1,7 млрд рублей. 2019 и 2020 годы также были завершены с убытками.