Вашингтон, 6 декабря, 2022, 04:59 — ИА Регнум. Должны быть те, кто понесёт ответственность за происходящее на Украине. Об этом заявил на конференции газеты The Wall Street Journal госсекретарь США Энтони Блинкен, пояснив, что Вашингтон поддерживает создание соответствующего трибунала.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

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«Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит. Важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности за эти вещи», — отметил Энтони Блинкен.

Он выразил готовность США поддерживать действия в этом отношении, предпринимаемые Международным уголовным судом. Предполагается, что он будет независимым, фактически станет трибуналом. Сбор доказательств уже идёт, «всё это на столе», также сказал госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, Энтони Блинкен также рассказал, какой результат ждёт от мирных переговоров между Россией и Украиной, и выразил уверенность, что противостояние на Украине «закончится почти наверняка при помощи дипломатии и переговоров».