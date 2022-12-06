Вашингтон, 6 декабря, 2022, 04:38 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Wall Street Journal заявил, что Америка не хочет конфликта с Китаем. Он подчеркнул, что страны находятся в напряженном соперничестве.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

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Блинкен отметил, что соперничество между США и Китаем не должно перейти в конфликт. Добавив, что власти Америки считают необходимым поиск путей кооперации по общим вопросам с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, вероятность начала военных действий между КНР и Тайванем допустили США и намерены предотвратить такой исход событий. Об этом заявила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе дискуссии, посвящённой ситуации вокруг Китая и Индо-Тихоокеанского региона.