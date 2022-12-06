Барнаул, 6 декабря, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае 13 января 2023 года планируют продать с торгов акции двух государственных типографий — АО «Алейская типография» и АО «Новоалтайская типография». В обоих случаях речь идёт о 100% уставного капитала, обе типографии принадлежат властям региона, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на материалы торгов.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Торги

Решение о продаже активов принято Алтайкрайимуществом 2 декабря 2022 года.

Начальная цена типографии из Алейска составит 3,615 млн рублей. В качестве лота выступает пакет из 6692 акций. Ранее типография выступала исполнителем госконтрактов и печатала газету «Наше слово» в Топчихинском районе. По итогам 2021 года выручка компании составила 10,406 млн рублей при чистой прибыли — 1,2 млн рублей.

5767 акций Новоалтайской типографии планируют продать за 8 252 400 рублей. За 2021 год выручка АО составила 4,5 млн рублей при чистом убытке — 378 тыс. рублей.

Напомним, ранее в Москве на продажу выставили акции старейшего в России издательства — АО «Издательство «Художественная литература». Дата торгов была перенесена на 19 декабря 2022 года. Стартовая цена лота составляет 431,4 млн рублей.

Помимо этого, в разных регионах России уже несколько лет федеральные и региональные власти пытаются реализовать с торгов несколько типографий и издательств.