Оттава, 6 декабря, 2022, 04:09 — ИА Регнум. Посол России в Оттаве Олег Степанов пояснил в МИД Канады российскую позицию по голодомору. Об этом он рассказал 5 декабря по телефону журналистам.

Alexander Wienerberger Голодомор

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«Был приглашен сегодня в МИД. Генеральный директор по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад нами был распространен. Правительство Канады продолжает верить в дезинформацию о целенаправленном голодоморе украинцев, не утруждая себя проверкой исторических фактов», — сказал посол.

Степанов отметил, что в свою очередь донёс до канадского дипломата российскую позицию по голодомору, который в 1930-х годах был не только на территории Украинской ССР, но и в других республиках Советского Союза, в том числе в России.

По мнению посольства РФ, такая позиция Канады «оскорбительна для памяти всех жертв голода 1930-х годов».

Как сообщало ИА REGNUM, принятая бундестагом ФРГ 30 ноября резолюция о признании «геноцидом украинского народа» массового голода на территории УССР в 1932–1933 годах и обвинении в этом руководства СССР того времени представляет собой «попытку оправдать и подстегнуть насаждаемую на Украине и спонсируемую Западом кампанию по демонизации России», а также «стравить этнических украинцев с русскими и другими народами России и бывшего СССР». Об этом заявили в МИД РФ.