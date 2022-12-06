Будапешт, 6 декабря, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Переосмыслить антироссийские санкции предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В соцсети он высказал мнение, что цена, которую платят Европа и США за следование ограничениям, не одинакова.

European People's Party Виктор Орбан

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Таком образом венгерский лидер поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее указал на то, что для Европы конфликт обходится дороже.

«Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции», — уверен Виктор Орбан.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции готовятся к тому, что нынешней зимой она может столкнуться с дефицитом электроэнергии. В зимнее время года уровень производства электричества обычно подстраивается под неизбежный рост потребления, однако сейчас может сложиться ситуация, при которой предложение не будет соответствовать спросу.