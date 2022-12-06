Москва, 6 декабря, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Вакцина «Спутник V», адаптированная для штаммов «Омикрон» и «Дельта» COVID-19, запатентована в России. Её испытания окончатся в 2022 году, сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, разработка нового варианта вакцины фактически завершена. Она была создана Центром им. Н. Ф. Гамалеи и уже запатентована.

Как сообщало ИА REGNUM, только одна из трёх российских вакцин, разработанных для предотвращения распространения COVID-19 и профилактики коронавирусной инфекции, действительно оказалась эффективной, пришли к выводу исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). Эффективность «Спутника М» оценили на уровне 71%.