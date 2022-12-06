Запорожье, Запорожская область, 6 декабря, 2022, 03:06 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов объяснил цель ударов ВС РФ по Запорожью. Местные жители говорят о не менее шести взрывах.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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«По предварительной информации, целями ударов нашей армии были склады и позиции боевиков ВСУ, расположенные в ближайшем пригороде Запорожья, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны.

Город Запорожье был и будет свободным!» — написал в своём телеграм-канале Владимир Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в контролируемом Украиной городе Запорожье прогремели взрывы.