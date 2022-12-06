Улан-Батор, 6 декабря, 2022, 03:03 — ИА Регнум. Перед Дворцом правительства в Монголии трое суток длятся выступления жителей, возмущённых кражей угля стоимостью 1,8 млрд долларов. Люди требуют назвать имена виновных и наказать их, к расследованию инцидента привлечена китайская сторона, сообщило издание CentralAsia.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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По его данным, в Китае чиновники, причастные к этому инциденту, уже казнены. Из страны на имя премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайна Оюуну-Эрдэнэ также отправлены имена монгольских политиков, замешанных в краже угля.

Монгольский министр юстиции заявил, что к расследованию этого дела китайские власти подключились по просьбе страны. Он также напомнил, что Монголия отправляет в Китай 86% экспорта, порядка половины от этого — поставки угля.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря в Монголии протестующие попытались захватить здание правительства, однако их разогнали силовики. В настоящее время дорога к резиденции премьер-министра перекрыта, однако недовольная толпа не оставляет попыток прорваться в здание. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.