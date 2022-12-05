Вашингтон, 6 декабря, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Бывший советник по нацбезопасности при Дональде Трампе 74-летний Джон Болтон намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году в качестве кандидата. Об этом Болтон сообщил в Twitter.

twitter.com/AmbJohnBolton Джон Болтон

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«Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от Трампа, я готов к участию в гонке», — написал потенциальный кандидат.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп теряет популярность у республиканцев, а вместе с ней и возможность стать новым президентом США — Болтон призвал выдвинуть на выборы «свежее лицо».