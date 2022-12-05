Будапешт, 6 декабря, 2022, 02:42 — ИА Регнум. В Венгрии не было и не будет мероприятий по подготовке военнослужащих Украины. Об этом заявил в соцсети госсекретарь МИД страны Тамаш Менцер.

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«В некоторых европейских странах проводят мероприятия по подготовке украинских солдат. В Венгрии их не будет. Мы говорим этому нет», — отметил представитель министерства иностранных дел Венгрии.

Позицию страны он объяснил тем, что в Венгрии хотят мира, а не войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял о том, что прямого конфликта России и НАТО нельзя допустить.