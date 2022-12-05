Херсон, 23 февраля, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Украинский военный самолёт Су-25 сбит российской системой противовоздушной обороны в районе села Кизомыс Херсонской области, заявил 23 февраля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК России

По словам представителя военного ведомства, за сутки российские военные уничтожили девять беспилотников.

Украинские беспилотники сбиты в районе села Жовтневое (Харьковская область), города Пологи Запорожской области, в районе населённых пунктов Кармазиновка, Приволье, Рубежное, Пшеничное в ЛНР и населённых пунктов Егоровка, Первомайское, Новоандреевка в ДНР.