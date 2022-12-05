Кишинёв, 6 декабря, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Позицию по антироссийской резолюции Европарламента планируют выразить молдавские политики. Официальное заявление готовит правящая партия страны «Действие и солидарность», сообщил телеканал Pro TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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«Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения», — отметил председатель парламента Молдавии Игорь Гросу.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент принятием своей резолюции о признании РФ «государством — спонсором терроризма» подталкивает Евросоюз к войне с Россией, а не способствует мирному урегулированию конфликта, заявлял ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани.