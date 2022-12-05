Запорожье, Запорожская область, 6 декабря, 2022, 02:16 — ИА Регнум. В контролируемом Украиной городе Запорожье прогремели взрывы. Об обстрелах сообщило 6 декабря издание «Зеркало недели».

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В городе и части Запорожской области, подконтрольной киевскому режиму, объявлена воздушная тревога. Жителей просят находиться в укрытиях до предотвращения угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о взрывах в Никополе и Марганце. Пять взрывов прозвучали 5 декабря в промежутке с 22:24 до 23:45 по местному времени.