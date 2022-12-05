Париж, 6 декабря, 2022, 02:13 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что в первую очередь нужно обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России. Об этом 6 декабря написало Agence France-Presse.

European Parliament Жозеп Боррель

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По мнению Жозепа Борреля, выход из конфликта вокруг Украины должен происходить по нормам международного права — киевский режим должен получить гарантии безопасности.

«Что касается России, то об этом мы поговорим позже», — сказал верховный представитель Евросоюза, добавив, что чем большим разрушениям подвергается Украина, тем выше её шансы на вступление в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 1100 киевских боевиков проходят подготовку в рамках миссии ЕС, созданной для поддержки ВСУ, написал в своем микроблоге Жозеп Боррель.