Вашингтон, 6 декабря, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Заявление украинского лидера Владимира Зеленского по Минским соглашениям на саммите G20 не соотносится с реальной историей отношений между Москвой и Киевом. Такое мнение высказал в статье американского издания The Responsible Statecraft журналист Тед Снайдер.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

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Он уверен, что именно Украина, а не Россия, использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил. Затем соглашение было нарушено страной, отметил автор.

«Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю», — подчеркнул Тед Снайдер.

В подтверждение своей точки зрения он привёл то, что ранее украинские чиновники уже говорили о вступлении в договоренности с Кремлём только с целью потянуть время. Ещё одним аргументом автора статьи стало поведение Владимира Зеленского, который, по его мнению, не стремился выполнить обязательства, данные украинской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала абсурдистикой выступление лидера киевского режима Владимира Зеленского на саммите G20, который проходил на Бали. Дипломат также обратила внимание на то, что речь Зеленского по длительности в семь раз превышала ту норму, которая была выделена членам G20 на выступление, при том что Украина не является членом двадцатки.