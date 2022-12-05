Киев, 6 декабря, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Верховный суд Украины решил, что символика дивизии СС «Галичина» не принадлежит к нацистской. Об этом в соцсетях сообщил адвокат Вячеслав Якубенко, который представляет интересы Украинского института национальной памяти.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

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Инициировавший иск народный депутат Максим Бужанский подчеркнул, что суд не признавал символику СС «Галичина» не нацистской — было подтверждено «право Института национальной памяти давать бредовые оценки чему угодно».

В 2020 году суд первой инстанции признал незаконными действия института нацпамяти, который отказался признавать символику дивизии СС «Галичина» подпадающей под действие закона о запрете использования коммунистической и нацистской символики.

Теперь Верховный суд Украины это решение отменил.

Как сообщало ИА REGNUM, МВД Белоруссии признало восклицание «Жыве Беларусь» в сопровождении поднятия правой руки с распрямленной ладонью и отзыв на это «Жыве» нацистской символикой.