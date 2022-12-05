Донецк, 6 декабря, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Число жертв обстрелов украинской стороной населённых пунктов Донецкой Народной Республики выросло до одиннадцати. В том числе были ранены семь жителей республики, убиты — четверо, сообщило 5 декабря представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Обстрел администрации ДНР в Донецке

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В числе раненых есть 17-летний молодой человек. Ранее сообщалось о четверых раненых и четверых погибших.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины —ИА REGNUM) за 5 декабря 2022 года составляет 11 человек», — отметили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Ворошиловский и Киевский районы Донецка. Удар пришелся по ТЦ «Донецк Сити» и району, где расположено здание МИД ДНР.