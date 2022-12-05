Белград, 6 декабря, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Трехкратный обладатель «Оскара», легендарный американский режиссер Оливер Стоун в интервью газете Politika в Сербии признался, что считает власти США виновными в происходящем на Украине.

Sky.at Президент России В. В. Путин и кинорежиссер Оливер Стоун

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«Американцев не волнует остальной мир, потому что они заботятся только о своём маленьком заднем дворе. Америка нарушает все правила, когда хочет, и вы это знаете.

Мы говорим России, что делать, я думаю, это смешно, учитывая то, что мы сделали. Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: «Русские нападают». А кто это спровоцировал? Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию. С 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие, и отсюда пошла война. Как и всё, каждая война имеет свои причину и следствие, но мы не обращаем на это внимания», — высказал своё мнение Оливер Стоун.

Как сообщало ИА REGNUM, Оливер Стоун надеялся, что президент страны Джо Байден будет менее воинственным, когда голосовал за него на выборах. В интервью сербской газете Politika он назвал свой голос ошибкой.