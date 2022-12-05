Вашингтон, 6 декабря, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Кинорежиссёр из США Уильям Оливер Стоун надеялся, что президент страны Джо Байден будет менее воинственным, когда голосовал за него на выборах. В интервью сербской газете Politika он назвал свой голос ошибкой.

Kremlin.ru Оливер Стоун

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«Я ошибся, что голосовал за этого человека. Я правда думал, что он стареет и будет более зрелым и менее воинственным, потому что его биография ужасно воинственна. Он всегда был на стороне государства, всегда поддерживал войны», — отметил американский режиссёр.

По его словам, экс-президент США Барак Обама также ошибался, выбрав Джо Байдена как лучшего в привилегированных политических кругах, побоявшись обидеть представителей истеблишмента.

«Выбрал самого старого дедушку, а дедушка оказался очень опасным и сейчас кричит: «Давайте убьем русских, сейчас наш шанс», — сказал Оливер Стоун.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре президент США Джо Байден заявил, что намерен принимать участие в выборах американского президента в 2024 году, однако ещё не принял об этом окончательного решения.