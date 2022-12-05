Никополь, Украина, 6 декабря, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Взрывы зафиксированы в городах Марганец и Никополь в Днепропетровской области на Украине. Об обстрелах сообщил 6 декабря телеграм-канал «Никополь/Марганец/Энергодар/Обстрелы».

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

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По информации паблика, пять взрывов произошло в промежутке с 22:24 до 23:45 по местному времени. Снаряды упали в Марганце и Никополе.

В местных телеграм-каналах жителей призывают находиться в укрытиях и предупреждают об угрозе обстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 5 декабря попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях. Угрозу ликвидировала система ПВО. Погибли три военнослужащих.