Москва, 6 декабря, 2022, 01:01 — ИА Регнум. Поставки газа по газопроводу Ямал — Европа из Германии в Польшу после временной утренней остановки возобновились вечером 5 декабря. Об этом сообщил немецкий газотранспортный оператор GASCADE.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал СПГ

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Приток голубого топлива в трубопроводе был зафиксирован с 21:00 до 22:00 по мск. Измерения проводились на станции «Мальнов» на границе ФРГ и Польши.

Газопровод Ямал — Европа проходит по России, Белоруссии, Польше и Германии. Проектная мощность составляет почти 33 млрд куб. метров газа в год.

Как сообщало ИА REGNUM, по мере снижения поставок российского трубопроводного газа Россия активно наращивает поставки сжиженного природного газа (СПГ) на зарубежные рынки, заявил корреспонденту профессор, и. о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.