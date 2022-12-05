Вашингтон, 6 декабря, 2022, 00:44 — ИА Регнум. В администрации США не удивились реакции, которая последовала от России после введения потолка цен на нефть. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что главная задача состоит в том, чтобы обеспечить поток нефти из России на мировой рынок.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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При этом она подчеркнула, что установленная предельная цена в 60 долларов США за баррель является достаточной, но не исключила, что она может быть скорректирована — для снижения получаемого Россией дохода.

«Мы считаем, что речь идет о беспрецедентном шаге, который в данном случае демонстрирует единство США, а также их союзников и партнеров», — заявила Карин Жан-Пьер.

Как сообщало ИА REGNUM, если эффект от эмбарго на российскую нефть и потолка цен не будет достигнут, лидеры западной коалиции, скорее всего, будут манипулировать этим механизмом до достижения ощутимого результата. Об этом 5 декабря заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.