Вашингтон, 6 декабря, 2022, 00:47 — ИА Регнум. Нефть из России не будет закупаться в США, в том числе такой вариант не рассматривают в связи с необходимостью пополнения стратегического резерва страны. Об этом заявила 5 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Она объяснила такое намерение тем, что импорт российской нефти находится под запретом. Так представитель Белого дома ответила на вопрос о том, не рассматривает ли такую возможность американский лидер Джо Байден в контексте установления потолка цен на нефть.

Карин Жан-Пьер подчеркнула, что страны «Большой семёрки» не готовы приобретать нефть у России, покупка нефти у России не рассматривается как выход из сложившейся ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин считает, что нефтяное эмбарго на российскую нефть, объявленное властями Европейского союза, окажется весьма условным мероприятием, и ЕС продолжит приобретать её посредством параллельного импорта.