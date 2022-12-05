Кишинёв, 6 декабря, 2022, 00:36 — ИА Регнум. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что пока нет окончательных заключений по упавшей 5 декабря рядом с Бричанами ракете.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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Эксперты и сапёры работают на месте происшествия, территорию падения оцепили.

«Это место очень близко к границе с Украиной, и это серьёзно, даже если ракета не взорвалась и сейчас не представляет никакой опасности. Республика нуждается в новой системе безопасности. Мы должны инвестировать в нашу систему обороны. Специалисты сделают оценку», — цитирует Игоря Гросу телеканал Pro TV.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Молдавии после расследования заявило, что обломки ракеты, упавшей в сад возле города Бричаны, не опасны. По мнению специалистов, взрывчатки в них нет.