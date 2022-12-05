В Республике Конго по вине повстанцев погибли порядка 300 мирных жителей
Повстанцы в Республике Конго продолжают убивать людей, несмотря на перемирие
Браззавиль, 6 декабря, 2022, 00:33 — ИА Регнум. В Демократической Республике Конго повстанцы из группировки «Движение 23 марта» нарушили условия перемирия и убили около 300 мирных жителей. В том числе жертвами стали порядка 17 детей, сообщило Франс Пресс.
Читайте также: На востоке ДР Конго возобновились бои между повстанцами и армией
Более точных сведений о гибели людей не предоставляют, так как эта территория оккупирована М23, пояснил пресс-секретарь правительства Демократической Республики Конго Патрик Муяйя. Фактически движение нарушило объявленное правительством страны перемирие.
Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия между повстанческой группировкой M23 и конголезской армией возобновились на востоке Демократической Республики Конго в ноябре. Действие режима прекращения огня продлилось примерно неделю.