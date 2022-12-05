Браззавиль, 6 декабря, 2022, 00:33 — ИА Регнум. В Демократической Республике Конго повстанцы из группировки «Движение 23 марта» нарушили условия перемирия и убили около 300 мирных жителей. В том числе жертвами стали порядка 17 детей, сообщило Франс Пресс.

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«Речь идёт о примерно 300 погибших, которые, насколько известно, были обычными жителями деревни Кишише», — отметил министр промышленности ДРК Жульен Палуку.

Более точных сведений о гибели людей не предоставляют, так как эта территория оккупирована М23, пояснил пресс-секретарь правительства Демократической Республики Конго Патрик Муяйя. Фактически движение нарушило объявленное правительством страны перемирие.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия между повстанческой группировкой M23 и конголезской армией возобновились на востоке Демократической Республики Конго в ноябре. Действие режима прекращения огня продлилось примерно неделю.