Варшава, 6 декабря, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Германия должна заплатить за ущерб полякам, за их гибель и унижение во время Второй мировой войны, заявил председатель правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Его мнение опубликовала газета Do Rzeczy.

(сс) MateuszEs, Kpalion Польша и Евросоюз

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Политик считает, что немецкие фашисты «совершили невероятные преступления, они также ужасно унизили даже тех поляков, которые выжили», что граждан Польши «унижали и обращались с ними хуже, чем с животными».

По словам Ярослава Качиньского, плату от Германии не потребовали раньше из снисходительного отношения к ней и бедности страны после её поражения во Второй мировой войне.

«Они должны нам — они должны платить», — уверен лидер партии «Право и Справедливость».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские власти заявили, что Германия должна выплатить 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за причинённый стране ущерб в годы Второй мировой войны. По линии МИД Берлину была направлена соответствующая нота.