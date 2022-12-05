В Польше потребовали от Германии платы за преступления Второй мировой войны
Польский политик потребовал от Германии платы за преступления Второй мировой войны
Варшава, 6 декабря, 2022, 00:21 — ИА Регнум. Германия должна заплатить за ущерб полякам, за их гибель и унижение во время Второй мировой войны, заявил председатель правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Его мнение опубликовала газета Do Rzeczy.
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Политик считает, что немецкие фашисты «совершили невероятные преступления, они также ужасно унизили даже тех поляков, которые выжили», что граждан Польши «унижали и обращались с ними хуже, чем с животными».
По словам Ярослава Качиньского, плату от Германии не потребовали раньше из снисходительного отношения к ней и бедности страны после её поражения во Второй мировой войне.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее польские власти заявили, что Германия должна выплатить 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве репараций за причинённый стране ущерб в годы Второй мировой войны. По линии МИД Берлину была направлена соответствующая нота.