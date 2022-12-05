Доха, 6 декабря, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Сборная Бразилии на чемпионате мира по футболу вышла в четвертьфинал после победы над командой Южной Кореи. Матч на стадионе в Дохе завершился 5 декабря со счётом 4:1. За выход в полуфинал команда Бразилии будет играть со сборной Хорватии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Футболист сборной Бразилии по футболу Неймар

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Все четыре мяча в ворота Южной Кореи сборная Бразилии забила в первые 36 минут. Голы на счету Винисиуса, Неймара, Ришарлисона и Лукаса Пакета.

Единственный гол в ворота Бразилии забил Пэк Сон Хо из Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, сборная Хорватии обыграла сборную Японии в серии пенальти со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре.