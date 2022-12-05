Подгорица, 6 декабря, 2022, 00:02 — ИА Регнум. По видеосвязи подписана декларация между Черногорией и Украиной. Цель документа — выразить поддержку Киеву с точки зрения его евроатлантических перспектив, сообщили в пресс-службе правительства Черногории.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

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Соглашение было заключено между премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Суть документа сохраняют в тайне.

«Черногория недвусмысленно поддерживает Украину в защите территориальной целостности и её права выбирать, как хочет жить и в какие организации вступать», — прокомментировал подписание декларации Дритан Абазович.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября глава министерства иностранных дел Словении Таня Файон заявила, что вступление Украины в НАТО на данный момент не обсуждается.