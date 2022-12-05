Москва, 5 декабря, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Советник министра обороны РФ генерал-полковник Александр Ленцов 5 декабря вручил госнаграды военнослужащим Ивановского подразделения ВДВ за проявленные мужество и героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны РФ.

Георгий Долгопский Медаль «За отвагу»

Читайте также: Военнослужащий из Башкирии награжден медалью Жукова

Торжественное награждение проходило в одном из населённых пунктов рядом с передовой.

Воинам-десантникам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», а также именные ножи и грамоты от командующего ВДВ.

Александр Ленцов поблагодарил военных, пожелал всего наилучшего и скорейшего возвращения домой с Победой: «Спасибо за вашу службу».

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащему из Башкирии ефрейтору Максиму Капралову вручили медаль Жукова за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении воинского долга в зоне спецоперации.