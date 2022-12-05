Кишинёв, 5 декабря, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Молдавии после расследования заявило, что обломки ракеты, упавшей в сад возле города Бричаны, не опасны. По мнению специалистов взрывчатки в них нет. Об этом говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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Эксперты работали на месте падения ракеты. При этом о принадлежности ракеты не сообщается, но местные СМИ считают, что найденные части идентичны ракете украинского зенитного ракетного комплекса С-300, упавшей в ноябре на территорию Польши.

Также в соцсетях обсуждается, что власти Молдавии возложили ответственность за инцидент на Россию.

Эксперты в свою очередь обратили внимание, что при падении ракеты не было задето ни одно дерево в саду, нет и характерной борозды в земле.

Как сообщало ИА REGNUM, неразорвавшуюся ракету нашли на севере Молдавии. Об этом 5 декабря сообщили пресс-служба МВД Молдавии.