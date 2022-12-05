Москва, 5 декабря, 2022, 23:32 — ИА Регнум. Часть культурного кода в России — приходить на помощь другим, как бы ни было трудно самому. Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Сергей Кириенко

Читайте также: Путин: волонтеры помогают сохранить национальную идентичность России

В частности, он отметил заслуги волонтёров и небольших компаний, которые целенаправленно помогают войсковым частям и участвующим в СВО добровольцам.

«Это часть нашего культурного кода — приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее, — это черта национального русского характера», — отметил Сергей Кириенко.

Он поблагодарил бизнес за оказание гуманитарной помощи, неравнодушных людей — за помощь в продвижении волонтёрских проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтёрская деятельность помогает сохранить национальную идентичность России, заявил 5 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии «Мы вместе».