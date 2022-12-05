Москва, 5 декабря, 2022, 23:24 — ИА Регнум. За последние сутки в идлибской зоне деэскалации зарегистрировано восемь обстрелов со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в ходе брифинга 5 декабря рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

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Он подчеркнул, что Турция отказалась от совместного с российскими военными патрулирования в Сирии, ссылаясь на плохие погодные условия.

Также за сутки было зафиксировано пять обстрелов в провинции Идлиб, ещё один в провинции Латакия, и два — в провинции Хама.

Как сообщало ИА REGNUM, члены террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за сутки 30 ноября совершили один обстрел в идлибской зоне деэскалации в Сирии.