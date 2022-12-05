Рязань, 5 декабря, 2022, 23:18 — ИА Регнум. На аэродроме Дягилево в Рязанской области в результате атаки украинских беспилотников не был нанесён вред инфраструктуре, не пострадали мирные жители. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Павел Малков.

Цитата из видео Прямой эфир Павла Малкова

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Он подчеркнул, что беспилотники перехватили средства противовоздушной обороны.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы обязательно окажем всю возможную поддержку. Вопрос держу на личном контроле», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 5 декабря попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам в Дягилево и Энгельсе. Сработала система ПВО, но в результате взрывов и падения обломков погибли трое российских военнослужащих.